نقيب الإعلاميين يشارك في حفل جائزة طه حسين الدولية للفكر في نسختها الأولى

شارك النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات حفل توزيع جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى (2023-2024)والذي نظمته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة والدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر.

شهد الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمسرح الهناجر حضور وزير الثقافه ورئيس اتحاد كتاب مصر ونقيب الإعلاميين وعدد كبير من الشخصيات العامة والفكرية والإعلامية البارزة حيث يُعد هذا الحدث تقديرًا لدور الفكر والإبداع في تعزيز الوعي الثقافي بالمجتمع المصري والعربي.

وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر في نسختها الأولى، وهما:

الدكتور بيتر جران: المفكر الأمريكي الكبير، تقديرًا لإسهاماته الفكرية والبحثية المتميزة في مجال الدراسات التاريخية والاجتماعية.

والدكتورة يمنى طريف الخولي: المفكرة المصرية الكبيرة، تكريمًا لعطائها الفكري وجهودها في إثراء الثقافة العربية وتعزيز الفكر النقدي.

وأكد "سعدة "على أهمية مثل هذه الجوائز في دعم قضايا الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما تزال رائدة في إنتاج الفكر المستنير الذي يُلهم المنطقة العربية والعالم.

واختُتم الحفل وسط أجواء احتفالية تعكس تقدير الدولة المصرية للإبداع الفكري والثقافي، مع الإشادة بالدور المحوري لاتحاد كتاب مصر في تعزيز الهوية الثقافية.

ووجه "نقيب الإعلاميين" الشكر لاتحاد كتاب مصر ورئيسه، وللسيد وزير الثقافة على الإهتمام بالقوى الناعمة المصرية ودورها في إثراء الحياة الفكرية والأدبية على المستوى المصري والعربي والدولي.