آخر موعد لشراء كراسات الشروط والتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

يتساءل المواطنون من الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5 عن آخر موعد لشراء كراسات الشروط والتقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

آخر موعد لشراء كراسات الشروط والتقديم على شقق سكن لكل المصريين

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

سبب مد موعد التقديم على شقق سكن لكل المصريين

هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وتقرر إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥" بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٣، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠٢٤.

ويشهد إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجرى طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو ٤٠٠ مكتب بريد مميكن.

وأشارت إلى أنه لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث أنه لا توجد أفضلية للحصول عليها في الأيام الأولى، خاصة أن الصندوق يطبق نظاما للأولويات محددا مسبقًا.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي "http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg.

كما يمكن التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.