حقيقة انسحاب ريال مدريد من صفقة فلوريان فيرتز

الفجر الرياضي
فلوريان فيرتز
فلوريان فيرتز

ترددت في الساعات الماضية، شائعات حول تراجع نادي ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز باير ليفركوزن.

ريال مدريد لا يزال مهتمًا بضم فلوريان فيرتز

أبدى نادي ريال مدريد، رغبته في الحصول على خدمات فلوريان فيرتز لتدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل 2025-26.

وحسب ما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية فإن الشائعات التي تفيد بأن ريال مدريد قرر الأنسحاب من صفقة فلوريان فيرتز غير صحيحة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن نادي ريال مدريد لا يزال مهتمًا بالتوقيع مع نجم منتخب ألمانيا.

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وأضافت إن ريال مدريد سيواصل مراقب فلوريان فيرتز عن كثب، لأنه لاعب يتمتع بشعبية كبيرة في النادي.

ولفتت الصحيفة إن ريال مدريد يعلم باهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد مع فلوريان فيرتز، ولكن يعلمون أيضًا بأن رغبة اللاعب ستلعب دورًا مهمًا في الصفقة.

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