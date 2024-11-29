والد زوجة إمام عاشور: اللاعب حزين بسبب مشادته مع الشناوي وجلسة صلح قريبة

كشف والد زوجة إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعور اللاعب بالحزن الشديد جراء المشادة التي نشبت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي.

والد زوجة إمام عاشور: اللاعب حزين بسبب مشادته مع الشناوي

وأضاف في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "إمام عاشور يقدر الشناوي كأخ أكبر له، وليس فقط قائدًا للفريق."

وأشار إلى أن ما حدث يعتبر أمرًا شائعًا بين اللاعبين في مختلف الأندية، وأنه لم يكن نية إمام الإساءة.

وأعلن والد زوجة اللاعب عن احتمالية عقد جلسة صلح بين الشناوي وإمام في المستقبل القريب.

وفي ختام حديثه، عبّر عن سعادته باختيار محمود الخطيب لمحمد رمضان في منصب مدير الكرة، مؤكدًا أنه الخيار الأنسب لهذه المهمة.