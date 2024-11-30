يخضع قائد روما، السابق، فرانشيسكو توتي، للتحقيق بسبب التزوير الضريبي لأنه لم يفصح عن أرباح من الدعاية طيلة 5 أعوام، لكن القضية قد تحفظ قريبًا، لأنه دفع الدين في النهاية، وفقًا لما قالته صحيفة (لا فيريتا) الإيطالية.

من أسطورة إلى متهم.. توتي يخضع للتحقيق الضريبي

ووفقًا لتحقيق "حرس المالية" لم يفصح توتي عن أرباح قادمة من بعض الإعلانات الدعائية التي شارك فيها عقب انتهاء مسيرته في الملاعب، كما ذكرت الصحيفة.



وبلغت قيمة الدين في البداية بضعة آلاف فقط، لكنها زادت إلى 200 ألف يورو بسبب الفوائد والعقوبات.

ومع أنه سدد الدين لاحقًا، فقد استدعي توتي ليمثل أمام النيابة في الفترة بين التاسع والثالث عشر من الشهر المقبل للحصول على أقواله وإغلاق القضية نهائيًا.

جدير بالذكر أن اللاعب السابق قيد التحقيق أيضًا بتهمة هجران القصر بعد أن أبلغت زوجته السابقة إيلاري بلاسي، عن أنه ترك ابنته إيسابيل وحدها في البيت ليتناول عشاءه في الخارج.

وكذبت الشرطة هذه النسخة من الأحداث، لأن القاصر كانت قد بقيت في المنزل مع مربية أطفال.