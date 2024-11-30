من أسطورة إلى متهم.. توتي يخضع للتحقيق الضريبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يخضع قائد روما، السابق، فرانشيسكو توتي، للتحقيق بسبب التزوير الضريبي لأنه لم يفصح عن أرباح من الدعاية طيلة 5 أعوام، لكن القضية قد تحفظ قريبًا، لأنه دفع الدين في النهاية، وفقًا لما قالته صحيفة (لا فيريتا) الإيطالية.

من أسطورة إلى متهم.. توتي يخضع للتحقيق الضريبي

ووفقًا لتحقيق "حرس المالية" لم يفصح توتي عن أرباح قادمة من بعض الإعلانات الدعائية التي شارك فيها عقب انتهاء مسيرته في الملاعب، كما ذكرت الصحيفة.

txt

والد زوجة إمام عاشور: اللاعب حزين بسبب مشادته مع الشناوي وجلسة صلح قريبة

txt

حقيقة انسحاب ريال مدريد من صفقة فلوريان فيرتز


وبلغت قيمة الدين في البداية بضعة آلاف فقط، لكنها زادت إلى 200 ألف يورو بسبب الفوائد والعقوبات.
ومع أنه سدد الدين لاحقًا، فقد استدعي توتي ليمثل أمام النيابة في الفترة بين التاسع والثالث عشر من الشهر المقبل للحصول على أقواله وإغلاق القضية نهائيًا.

جدير بالذكر أن اللاعب السابق قيد التحقيق أيضًا بتهمة هجران القصر بعد أن أبلغت زوجته السابقة إيلاري بلاسي، عن أنه ترك ابنته إيسابيل وحدها في البيت ليتناول عشاءه في الخارج.
وكذبت الشرطة هذه النسخة من الأحداث، لأن القاصر كانت قد بقيت في المنزل مع مربية أطفال.

 

مواد متعلقة

شكوك حول مشاركة روميرو مع توتنهام أمام فولهام

أول تعليق لفان نيستلروي بعد تعيينه مدربًا لليستر سيتي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

هل سنشهد صدام بين الصومال وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

لانس يفوز على ريمس بثنائية