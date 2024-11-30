يجري المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، محادثات مع مهاجم الفريق، فيكتور بونيفاس، بعد نشر مقطع فيديو للاعب وهو يتحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة بسرعة عالية.

تشابي ألونسو يواجه بونيفاس بعد فيديو القيادة المتهورة

وقال ألونسو، اليوم الجمعة: "بالطبع، هذا ليس جيد وغير مسموح به، لا يمكن لهذا أن يحدث، لم أر بونيفاس بعد، هو يعلم هذا، ولكن يجب أن نؤكد عليه مرة أخرى، هذا غير صحيح".



ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، تم نشر الفيديو على "إنستغرام" من خلال مغني الراب النيجيري زورو سواجباج، ولكنه لم يعد متاحًا اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة.

وكان سواجباج يجلس في المقعد المجاور لمقعد السائق، حيث كان بونفياس يقود السيارة وكان هناك شخص آخر يجلس في المقعد الخلفي أثناء تصوير الفيديو.

وقبل 6 أسابيع، تعرض بونيفاس لحادث سير خطير كراكب في السيارة، لكنه أصيب بجروح طفيفة فقط، وهو الآن بعيد عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه.