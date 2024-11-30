عاجل - شيرين عبدالوهاب تُحيي حفلها الأول في الكويت بعد غياب طويل وتُكرم الملحن الراحل محمد رحيم

ماذا عن إثارة الجدل؟



أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلًا مميزًا في الكويت، لتعود إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. تميز الحفل بأجواء مليئة بالمشاعر والذكريات، حيث قدمت شيرين باقة من أجمل أغانيها التي ما دام أحبها الجمهور، إلى جانب أغنيات من ألبومها الجديد.

شيرين طلعت في حفلتها وغنت للمرحوم لبقاله يومين متوفى محمد رحيم وقالت (تعالو نعمل سيئه جاريه!) بجد الست الفلاحه دي اللي بيئه اصلا مش ممكن تكون صوت مصر قله احترامها واساءتها لكل اللي حبوا محمد رحيم مش مقبوله #شيرين_في_الكويت 🤬🤬 pic.twitter.com/CY2SxkAbxy — Safia (@KhatakEllash) November 29, 2024

تكريم خاص للملحن الراحل محمد رحيم

لم تفوت شيرين الفرصة لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي قدمت معه مجموعة من أشهر أعمالها الفنية. وأمام جمهورها في الحفل، دعت شيرين الحضور إلى قراءة الفاتحة على روحه، قائلة: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!"، وهو ما أثار موجة من الضحك والتفاعل العفوي بين الحاضرين. وأضافت بعفويتها المعهودة: "قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة".

شيرين استعرضت في حديثها أهم الأغاني التي جمعتها بالراحل، منها: "مشاعر"، "صبر قليل"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس". وقدمت شكرًا خاصًا له على إبداعه الموسيقي، مؤكدة أن أعماله ستظل خالدة في وجدان الجمهور.

لحظات كوميدية مع جمهور الحفل

تميز الحفل بأجواء من المرح والتفاعل الكبير بين شيرين والجمهور. ولم تخفِ شيرين طبيعتها العفوية التي ظهرت في بعض المواقف الطريفة، ما أضفى على الحفل مزيدًا من الألفة والحميمية.

أداء مبهر وأغانٍ تلهب الحفل



أبهرت شيرين جمهورها بأدائها القوي وصوتها العذب، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة "حبيب سنيني"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور. كما غنت مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد، الذي ينتظره عشاقها بفارغ الصبر. وقد استطاعت شيرين أن تمزج بين الكلاسيكيات والجديد، مما أسعد جمهورها الذي كان في حالة انسجام تام مع أدائها.

رسائل حب وامتنان للجمهور الكويتي



لم تنسَ شيرين توجيه الشكر لجمهورها الكويتي على الدعم والحب الكبيرين، حيث أكدت أن عودتها إلى الغناء جاءت بتشجيع محبيها الذين لطالما وقفوا بجانبها. وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالغناء في الكويت، معتبرة الحفل بداية جديدة لمسيرتها الفنية.

ختام الحفل بحب وسعادة



اختتمت شيرين الحفل بتقديم رسالة حب وامتنان للحضور، مؤكدة أن الليلة كانت من أجمل لحظات حياتها. وعدت جمهورها بمزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عن مشاعرها العميقة وتعكس تفانيها في تقديم الأفضل دائمًا.

بهذا الحفل، تثبت شيرين عبدالوهاب أنها لا تزال واحدة من أبرز الأصوات في العالم العربي، وأن عودتها إلى الساحة الفنية ستضيف مزيدًا من التألق والإبداع إلى مسيرتها الطويلة والمليئة بالنجاحات