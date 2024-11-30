مصرع طفل غرقا في ترعة أمام منزله بمركز دار السلام بسوهاج

لقى طفل مصرعه فى العقد الأول من العمر يبلغ 5 سنوات، الطفل "عاطف.ا.م" أثناء اللهو واللعب أمام المنزل انزلقت قدماه فى الترعه أمام المنزل، مما أدى إلى وفاته غرقًا، وتم نقله لمستشفى السلام المركزي.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى بوصول الطفل "عاطف.ا.م" سن 5 سنوات، ومقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده أفاد المدعو "السيد.م.ا" 41 سنه سائق ومقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماه، وسقط بها، مما أدى لوفاته غرقًا، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسكفسيا الغرق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشره التحقيقات.