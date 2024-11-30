عاجل.. القوات الروسية والسورية تقضي على 200 مسلح في ريفي حلب وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع الجيش السوري تنفيذ عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن القضاء على أكثر من 200 مسلح في ريفي حلب وإدلب خلال الساعات الماضية، وفق ما نقلت وكالة "سانا".

هجوم إرهابي كبير على حلب



أكد متخصصون أن مدينة حلب تتعرض لهجوم واسع تقوده مجموعات إرهابية، مدعومة بأطراف خارجية، بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية في ريفها الغربي. وأوضح الأصفري في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الهجوم يأتي بالتزامن مع وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مما يعكس تصعيدًا منسقًا من قبل تلك الفصائل.

تعزيزات عسكرية سورية لصد الهجوم

أشار الأصفري إلى أن الجيش السوري دفع بتعزيزات ضخمة إلى المنطقة للتصدي للموجة الجديدة من هجمات جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، والتي تعتبرها الأمم المتحدة تنظيمات إرهابية. وتهدف هذه التحركات إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون مؤخرًا.

دعم جوي روسي وسوري مكثف



تشير التقارير إلى أن سلاحي الجو السوري والروسي يلعبان دورًا حاسمًا في المواجهات الجارية، حيث يواصلان شن غارات مكثفة على مواقع المسلحين في ريف حلب الغربي، مما أدى إلى تدمير مراكز قتال رئيسية وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

السياق الإقليمي للهجمات



تزامنت الهجمات الإرهابية في حلب مع توقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مما يشير إلى وجود ارتباط بين التصعيد في شمال سوريا والتحركات الإقليمية. وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم هذه الجماعات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية في المنطقة.