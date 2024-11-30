أول تعليق من إلهام شاهين عقب تكريمها من مهرجان ملتقى التميز والإبداع

الفجر الفني
إلهام شاهين
إلهام شاهين

علقت الفنانة إلهام شاهين على تكريمها من ملتقى التميز والإبداع برفقة ابنه شقيقتها إلهام صفي الدين عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت إلهام شاهين:'شكرأ تكريمى عن مجمل اعمالى من ملتقى التميز و الإبداع   و المفاجأة الأجمل إنى أسلم جائزة التميز و الإبداع لحبيبة قلبى و بنتى الغاليه  الفنانه المجتهده جدا و بتحب الفن و تحترمه جدا  الهام صفى الدين  عن دورها الرائع فى مسلسل إمبراطورية ميم ألف مبرووك حبيبتى جائزة مستحقه من جد وجد ربنا يوفقك  و دايما من نجاح لنجاح أكبر  المشوار طويل و صعب ربنا يقدرك و تحققي كل ما تتمنيه  شكراً ملتقى التميز و الإبداع شكرا رئيسةً الملتقى د. داليا المتبولى .. تمنياتى بالتوفيق دائما".


وكان قد تم تكريمها من مهرجان الفيوم السينمائي منذ أيام

 أن مؤسسة مسار للثقافة والفنون تنظم مهرجان الفيوم في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًا للمهرجان، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.

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