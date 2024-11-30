22 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونه اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الجونه المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

22 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونه اليوم 

وضمت القائمة كلا من: المهدي سليمان، صبحى سليمان، مصطفى ابراهيم، مروان داوود، محمد المغربي، عبد الله بكرى، محمود شبانه، محمود متولى، أحمد أيمن، أحمد الشيمى، مورو ساليفو، عمرو صالح، عمر الوحش، عبد الغنى محمد، فيليب ناسيميتو، ناصر ناصر، فان ديريك، اسلام سمير، فادى فريد، عمرو جمعه، بنجامين بواتنج، ايمانويل ابيه.

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز  الرابع برصيد 7  نقاط  بينما يأتى الجونه فى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.
 

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