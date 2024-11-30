إصابة 3 أطفال أشقاء بحالة تسمم بمركز المراغة بسوهاج

أصيب 3 أطفال أشقاء بحالة تسمم، بسبب تناول وجبة طعام فاسدة بالمنزل خارج الثلاجة، بناحية قرية إقصاص التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الاطفال إلى مستشفى طهطا العام للعلاج.



وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام،بوصل ثلاث اطفال حالات تسمم مع أهلهم ، اثر تناول طعام منزلى خارج الثلاجة، مما أدى لاصابت كل من الطفل "اسماعيل.ج" 3 سنوات،والطفل "ابراهيم.ج" 3 سنوات،والطفل "محمد.ج" 4 سنوات ومقيمان بمركز المراغة، حالة تسمم.

تم حجز المصابين بمستشفى طهطا العام، لتلقي الإسعافات اللازمة حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.