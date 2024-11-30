لحظة غضب.. مصرع ربة منزل على يد والدها بسبب الميراث بمركز دار السلام بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتبلغ من العمر 28 عاما، بسبب خلافات على الميراث، مما أدى إلى طعنها بالسكين مما أدى إلى مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعوة "م.ع.ع" 28 سنه ربة منزل جثة هامدة تعرضها بطعن في الرقبة، إثر نشوب مشاجرة كلامية بينهما سبب قطعت أرض زراعية ترجع ملكيتها لوالدها تنازل عنها بالكامل لاخيها الأكبر وعدم قبولها بذلك مما دعا والدها بطعنها في الرقبة وتوفيت إثر إصابتها.