إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس موسم الفريق في موسم 2014 والذي تُوج فيه الفريق الأبيض بثنائية الدوري وكأس مصر.

إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " كنت أول صفقة تعاقد معها الزمالك عام 2014 لتكوين الفريق الذي توج بالدوري والكأس وقدم موسم استنثائي بشهادة الجميع والفريق كان على قلب رجل واحد".

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وأضاف: "كنت أشارك أساسي مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا وقدمت أداء مميز للغاية مع الفريق في هذه الفترة وحصلت على إشادة من الجميع".

وأوضح: "بكل تأكيد أدين لنادي الزمالك بالفضل فيما وصلت إليه لأن النادي هو الذي صنع اسمي وتاريخي خلال مسيرتي الكروية".
 

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