أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المنافسة بين جميع اللاعبين كانت قوية للغاية في موسم 2014، مشددا على أنها كانت في صالح القلعة البيضاء بكل تأكيد.

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "المنافسة بيني وبين طارق حامد كانت شرسة للغاية ولكنها كانت في مصلحة الفريق وكنت أشارك أساسي مع الفريق حينذاك".

وأضاف: " طارق حامد شارك أساسي مع الزمالك بعد تعرضي لإصابة الضامة مع المنتخب وكان يجلس بديلًا مع فيريرا ولكنه تألق بعد ذلك وظهر بشكل مميز للغاية".

