إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب
أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المنافسة بين جميع اللاعبين كانت قوية للغاية في موسم 2014، مشددا على أنها كانت في صالح القلعة البيضاء بكل تأكيد.
إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب
وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "المنافسة بيني وبين طارق حامد كانت شرسة للغاية ولكنها كانت في مصلحة الفريق وكنت أشارك أساسي مع الفريق حينذاك".
وأضاف: " طارق حامد شارك أساسي مع الزمالك بعد تعرضي لإصابة الضامة مع المنتخب وكان يجلس بديلًا مع فيريرا ولكنه تألق بعد ذلك وظهر بشكل مميز للغاية".