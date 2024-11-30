الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أقيم جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار راعي كنيسة القديسَيّن كوزماس ودميانوس في شبرا بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر - القاهرة.

خدم الجناز المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للشئون العربية والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والمفوض البطريركي بالقاهرة والمتروبوليت سابا مطران النوبة والسودان والأسقف استفانوس. بمعاونة رئيس دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة ولفيف من كهنة القاهرة والإسكندرية.

حضر صلاة الجناز عائلة الأرشمندريت المتنيح. وسفير اليونان وسفيرة قبرص واعضاء السلك الدبلوماسى من قنصلية السفارتين، ورؤساء وأعضاء مجالس الكنائس، ورؤساء وأعضاء الجمعيات المصرية واليونانية، وممثلين عن الكشافة اليونانية. وأعداد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شاركت فرقة كشافة الشرق منطقة الظاهر التي مقرها كنيسة رؤساء الملائكة ومنطقة مصر الجديدة التي مقرها نادي الشبيبة الأرثوذكسي بالتنظيم.

في كلمة للمتروبوليت نيقوديموس بتأبين الأرشمندريت بارثينيوس نقل تعازي صاحب الغبطة البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، لأسرته. كما ذكر مسيرته الكهنوتية.

من بعده ألقى السيد/ جورج زومبوليدس رئيس كنيسة القديسَيّن كوزماس ودميانوس في شبرا كلمة ذكر فيها أنشطة المتنيح ومحبة شعب الكنيسة له.