ارتفاع ودائع "العربى الافريقى" إلى 12.8 مليار في 9 أشهر

توك شو
البنك العربى الافريقى
البنك العربى الافريقى

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستمرار الأداء القوي ونتائج الأعمال التي حققها البنك العربى الافريقى الدولى، حيث بلغ صافي الأرباح 237.08 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 166.42 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو 42.5%..

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القوائم المالية المستقلة للبنك كشفت عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 12.835 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2024، مقابل 12.726 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وسجل إجمالي قروض وتسهيلات العملاء نحو 4.084 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024. كما ارتفعت أصول البنك إلى 17.811 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 17.415 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 2.3%.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بالبنك إلى 2.531 مليار دولار بنهاية أول 9 أشهر من 2024، مقابل 2.293 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

الإعلامي محمد موسى لبنك العربى الافريقى الدولى خط أحمر
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