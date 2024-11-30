برشلونة في ورطة قبل مواجهة لاس بالماس

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن الورطة التي وقع فيها نادي برشلونة الإسباني تحت قيادة هانز فليك قبل مواجهة فريق لاس بالماس الليلة.

برشلونة في ورطة

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نادي لاس بالماس اليوم السبت الموافق 30 من شهر نوفمبر ضمن لقاءات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وبحسب ما قاله الصحفي الموثوق ماركوس لوبيز، فإن برشلونة سيجد نفسه في ورطة بسبب أحد نجومه أمام لاس بالماس.  

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وأكد لوبيز خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي: "ستكون مواجهة لاس بالماس هامة وحاسمة، سوف تحدد مدى قدرة برشلونة على تعويض غياب كاسادو".

وشدد: "حتى الآن لا يوجد إجماع في برشلونة على جعل فرينكي دي يونج يشارك في هذا اللقاء كبديل لمارك”.

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