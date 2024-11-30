أسعار الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في مصر: استقرار محلي وعالمي

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقارنة بآخر تعاملات يوم الجمعة، حيث شهدت الأسواق استقرارًا في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (جرامًا)

عيار 24:

السعر: 4211.43 جنيهًا .

. يُعد هذا العيار من أنقى أنواع الذهب ويُستخدم في تصنيع السبائك والمشغولات الفاخرة.

عيار 21:

السعر: 3685 جنيهًا ، ويصل إلى نحو 3860 جنيهًا عند إضافة المصنعية.

، ويصل إلى نحو عند إضافة المصنعية. يُعتبر العيار الأكثر تداولًا والأكثر طلبًا في مصر، خاصة في المناسبات والأعراس.

عيار 18:

السعر: 3158.57 جنيهًا .

. يتميز بألوانه الجذابة وتصاميمه الحديثة، ويُعد خيارًا شائعًا بين الشباب.

الجنيه الذهب (عيار 21):

السعر: 29480 جنيهًا (وزن 8 جرامات).

(وزن 8 جرامات). يُفضله المستثمرون لتجنب مصاريف المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا عالميًا أيضًا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 2655 دولارًا، ويعكس هذا الثبات استمرار الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف مصاريف المصنعية بين التجار ومحلات الصاغة، وتتراوح بين 120 و150 جنيهًا لكل جرام.

لكل جرام. يُنصح بالمقارنة بين المحلات للحصول على أفضل سعر شامل للمصنعية.

نصائح عند شراء الذهب

مقارنة الأسعار: تحقق من أسعار المصنعية بين محلات الصاغة المختلفة للحصول على أفضل العروض. اختيار الوقت المناسب: استغل استقرار الأسعار اليوم لاتخاذ قرار الشراء. شراء الجنيه الذهب: يُعد خيارًا مثاليًا للاستثمار بعيدًا عن تكاليف المصنعية العالية.

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