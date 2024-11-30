مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يستعد جماهير الكرة حول العالم من أجل بداية أسبوع وسبت كروي غامر بالمباريات المختلفة في الدوريات الخمس الكبرى إضافة للدوري المصري.

ويشهد السبت الممتاز خلال الاسبوع الحالي مباريات حافلة أبرزها كلاسيكو بايرين ميونخ أمام بورسيا درتموند ووست هام أمام ارسنال والذي يسعى لحصد اللقب الغائب.

وعبر الفجر الرياضي نستعرض مواعيد مباريات السبت حول العالم والقنوات الفضائية الناقلة

مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × ليستر سيتي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 2

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء

نوتينجهام فورست × إيبسويتش تاون – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

وولفرهامبتون × بورنموث – الخامسة مساء

وست هام يونايتد × أرسنال – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس – الخامسة والربع مساء

إسبانيول × سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء

بلد الوليد × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء

الدوري الإيطالي

كومو × مونزا – الرابعة مساء

ميلان × إمبولى – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × فينيزيا – العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الألماني

فيردر بريمن × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج × بوخوم – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء

الدوري الفرنسي

رين × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد بريست × ستراسبورج – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري السعودي

الرائد × التعاون – الثالثة والنصف عصرا

الاتفاق × الاتحاد – الرابعة والنصف مساء

الشباب × الهلال – السابعة مساء – على قناة SSC HD

كأس ليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو × بوتافوجو – العاشرة مساء