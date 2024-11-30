حكم خلع الأم الحجاب أمام زوج ابنتها

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي بشأن خلع الأم الحجاب أمام زوج ابنتها، موضحًا أنه بمجرد انعقاد عقد الزواج بين الرجل وابنة السيدة، تصبح أم الزوجة "محرمًا" على الزوج تحريمًا أبديًا، وهو ما يعني أنه لا يجوز له الزواج بها تحت أي ظرف.

هل يجوز للأم خلع الحجاب أمام زوج ابنتها؟

حسب الدكتور علي فخر:

جواز خلع الحجاب: يجوز للأم أن تخلع الحجاب أمام زوج ابنتها لأنه أصبح محرمًا عليها تحريمًا أبديًا.

يجوز للأم أن تخلع الحجاب أمام زوج ابنتها لأنه أصبح محرمًا عليها تحريمًا أبديًا. اللياقة والآداب العامة: رغم ذلك، أكد أن الأمر لا يعني السماح بالسفور المبالغ فيه أو التصرف غير اللائق. ينبغي أن تراعي الأم الآداب العامة والاحتشام في التعامل، بما يتناسب مع الأخلاق الإسلامية.

ملحوظات مهمة

الأحكام الشرعية: هذا الحكم يعتمد على التحريم الأبدي الذي ينشأ بين أم الزوجة وزوج ابنتها بمجرد انعقاد العقد، وهو جزء من الأحكام المتعلقة بالمحارم في الإسلام. السياق الاجتماعي: بينما يجوز للأم خلع الحجاب شرعًا، يُفضل الالتزام بالسلوك اللائق الذي يحترم العادات الاجتماعية والأخلاق العامة.

خلاصة القول

يجوز للأم أن تخلع الحجاب أمام زوج ابنتها وفقًا للحكم الشرعي، إلا أن الأمر يتطلب الالتزام بالاحتشام والابتعاد عن أي مظهر قد يُعتبر سفورًا زائدًا، بما يراعي اللياقة والآداب العامة.