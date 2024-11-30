"مرض السكري" نصائح ذهبية للتحكم به

يعد مرض السكري أحد الأمراض المزمنة الأكثر انتشارًا في العالم، وله جذور تاريخية تعود إلى الحضارات القديمة.

تحدث الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عن تطور المرض وأهم النصائح لإدارته خلال لقائه في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد".

السكري في التاريخ القديم

ذكره في البرديات الفرعونية : أشار الدكتور الغزالي إلى وجود إشارات عن مرض السكري في بردية مصرية عمرها 1500 عام، حيث كان يُعرف المرض بتحليل البول الذي يحتوي على السكر.

: أشار الدكتور الغزالي إلى وجود إشارات عن مرض السكري في بردية مصرية عمرها 1500 عام، حيث كان يُعرف المرض بتحليل البول الذي يحتوي على السكر. التطور الطبي: في العصور القديمة، كان المصابون بالسكري يعيشون لمدة قصيرة قد لا تتجاوز 5 سنوات نظرًا لغياب العلاجات المناسبة.

أنواع السكري وأسبابه الشائعة اليوم

النوع الثاني الأكثر انتشارًا : يشكل أكثر من 90% من الحالات حول العالم. يعود لأسباب رئيسية مثل الوراثة وزيادة الوزن.

: غياب الإحصاءات الدقيقة في مصر : لا توجد إحصائيات مؤكدة، لكن الدراسات تشير إلى أن نسبة الإصابة تتراوح بين 20%-25% من المصريين. العديد من المرضى لا يدركون إصابتهم بالمرض، مما يعرضهم لخطر المضاعفات.

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خطورة السكري وأهمية الفحص المبكر

مرض خفي : أشار الدكتور الغزالي إلى أن السكري يُعرف بأنه "مرض خبيث"، حيث تكون أعراضه غير واضحة في كثير من الأحيان.

: أشار الدكتور الغزالي إلى أن السكري يُعرف بأنه "مرض خبيث"، حيث تكون أعراضه غير واضحة في كثير من الأحيان. نصائح للفحص الدوري : إجراء تحليل السكر 4 مرات يوميًا لضمان السيطرة على المرض. الفحص المنتظم يساعد على تجنب المضاعفات الخطيرة.

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كيفية إدارة مرض السكري

الأرقام المثالية لنسب السكر في الدم : صباحًا: لا تزيد عن 140. قبل الغداء: لا تزيد عن 170. قبل النوم: لا تزيد عن 190.

: التعامل مع انخفاض السكر : إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70، يجب تناول مياه محلاة بالسكر على الفور. الانخفاض قد يحدث نتيجة عدم تناول الجرعات الصحيحة من الأنسولين أو تأخير الوجبات.

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نمط حياة صحي لمريض السكري

الغذاء المتوازن : يمكن للمريض تناول أي شيء باعتدال مع الابتعاد عن السمنة.

: يمكن للمريض تناول أي شيء باعتدال مع الابتعاد عن السمنة. ممارسة الرياضة : نصف ساعة يوميًا تعزز من كفاءة الجسم في إدارة السكر.

: نصف ساعة يوميًا تعزز من كفاءة الجسم في إدارة السكر. التوقف عن التدخين: التدخين يفاقم مشاكل الأوعية الدموية ويزيد من خطر مضاعفات السكري.

أهمية العلاج المبكر وتجارب حقيقية