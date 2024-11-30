سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذي سجلته العملة الخضراء يوم الخميس.

فيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. البنك المركزي المصري

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

2. بنك الإسكندرية

سعر الشراء : 49.62 جنيه

: 49.62 جنيه سعر البيع: 49.72 جنيه

3. بنك قناة السويس

سعر الشراء : 49.64 جنيه

: 49.64 جنيه سعر البيع: 49.74 جنيه

4. بنك نكست

سعر الشراء : 49.64 جنيه

: 49.64 جنيه سعر البيع: 49.74 جنيه

5. بنك مصر

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

6. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

7. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

8. المصرف المتحد

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

9. بنك القاهرة

سعر الشراء : 49.60 جنيه

: 49.60 جنيه سعر البيع: 49.70 جنيه

نظرة عامة على السوق