سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في الشركات والمصانع المحلية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية. 

فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

أسعار الحديد اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

  • حديد عز: 39،290 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 1،804 جنيهًا).
  • الحديد الاستثماري: 36،985 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 2،830 جنيهًا).
  • حديد السويس: 36،000 جنيهًا للطن.
  • حديد ستيل: 35،000 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي: 35،500 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024:

  • طن الأسمنت: 3،062 جنيهًا.

نظرة عامة على الانخفاضات:

  • شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث انخفض حديد عز بواقع 1،804 جنيهًا، بينما هبط سعر الحديد الاستثماري بقيمة 2،830 جنيهًا.
  • سعر الأسمنت اليوم سجل 3،062 جنيهًا للطن.
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