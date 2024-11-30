سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في الشركات والمصانع المحلية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية.

فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

أسعار الحديد اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

حديد عز : 39،290 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 1،804 جنيهًا).

: 39،290 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 1،804 جنيهًا). الحديد الاستثماري : 36،985 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 2،830 جنيهًا).

: 36،985 جنيهًا للطن (انخفاض قدره 2،830 جنيهًا). حديد السويس : 36،000 جنيهًا للطن.

: 36،000 جنيهًا للطن. حديد ستيل : 35،000 جنيهًا للطن.

: 35،000 جنيهًا للطن. حديد بشاي: 35،500 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024:

طن الأسمنت: 3،062 جنيهًا.

نظرة عامة على الانخفاضات: