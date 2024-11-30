محافظ أسيوط يشهد اليوم التثقيفي للاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر بقصر الثقافة بالمحافظة

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات اليوم التثقيفي الترفيهي للاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر، والتي نظمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط بالتعاون مع الثقافة، بالمسرح الشتوي بمقر قصر الثقافة بحي غرب مدينة أسيوط تحت شعار "سكري صديقي" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ومحافظ الإقليم والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني واللواء هشام المليجي مستشار المحافظ للشئون المالية والدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور أحمد محمد عثمان نائب مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي والدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر والدكتورة فاطمة اسماعيل مسئول التدريب بفرع وسط الصعيد والدكتورة آية عبدالقادر مديرة مركز سكر عيادة سيدى جلال بأسيوط.

حيث بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الإستماع إلى بعض آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمات الحضور ومنها الدكتورة فاطمة إسماعيل مدير إدارة التدريب رحبت خلالها بمحافظ أسيوط والضيوف أعقبها عرض عن احتفالية اليوم العالمي للسكر خلال الأعوام السابقة وبعدها عرضت الطفلة ماريان متى تجربتها ومعايشتها مع مرض السكر خلال 5سنوات وقدمت أغنية "أنا عارف إني مختلف" أعقبها كلمة الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر.

وخلال كلمته وجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لمحافظة أسيوط في كافة المجالات وخاصة المجال الصحي وتوفير العلاج والأدوية والانسولين والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات فضلًا عن المبادرات الصحية التي أطلقها على مستوى الجمهورية منها مبادرة 100 مليون صحة، والتى نجحت في الكشف على أكثر من 55 مليون مواطن في العديد من الأمراض على مستوى الجمهورية ومن بينها مرض السكرى، وتقديم العلاج مبكرًا، لمن يثبت إصابته بالمرض منوهًا إلى ضرورة إقامة المزيد من ندوات التوعية حول مرض السكري من أجل التوعية والتثقيف الصحي لأهالينا وأطفالهم المصابين بالمرض.

وأكد المحافظ حرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تأتي في إطار اليوم العالمى لمرضى السكر والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر، موجهًا الشكر لفرع التأمين وكافة العاملين في المنظومة الصحية لرعاية مرضى السكر على ما يبذلونه من جهود متميزة للكشف المبكر عن المرضى، وخاصة للسن المبكر من أبنائنا وبناتنا الأطفال بالإضافة إلى تكثيف التوعية عبر كافة الوسائل بكيفية التعامل مع هذا المرض، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى بالتعاون مع كافة الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الصحية لمريض السكر، وتكثيف التوعية من مخاطر داء السكرى سواء للكبار أو الصغار من خلال تنظيم حملات متتالية على مدار العام للحد من الإصابة بهذا المرض، وكيفية التعايش الإيجابي والسليم معه لتلافي أى إصابات محتملة تترتب عليه.

من جانبه استعرض الدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي الخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين حيث يقدم تغطية تأمينية لعدد 2 مليون 529 ألف 957 نسمة من تعداد سكان محافظة أسيوط بنسبة تغطية 49 % بينما يتلقي خدمات علاج السكري للأطفال بالتغطيه التأمينية مايقرب من 5800 طفل منهم تردد أكثر من 1600 طفل شهريًا كما يقدم الفرع خدمات التشخيص والعلاج للأمراض المزمنة والأمراض غير المزمنة وعلاج الأورام واللجان المتخصصة من خلال 15 عيادة للكبار و11عيادة للطلاب والأطفال و129 عيادة صحة مدرسية و6 عيادات مسائية و5عيادات داخل مقرات هيئات وجهات خارجية كما يقدم الفرع خدمات الطوارئ والحالات الحرجة والعمليات الجراحية والأقسام الداخلية من خلال مستشفى المبرة بقوة استيعاب 166 سرير ومن المقرر افتتاح مشروع إستكمال مستشفى المبرة بقوة 80 سرير خلال الأشهر القادمة كما يقدم التأمين الصحي الخدمات الطبية والعلاجية بالكامل لدي الجهات المتعاقدة والتي تشمل أكثر من 44 جهة مابين حكومية وخاصة وجاري التوسع في نطاق الخدمات المقدمة للمنتفعين من خلال تنوع الخدمات وإدخال خدمات جديدة وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية للخدمات الحالية من حيث زيادة القوة البشرية وأماكن التغطية وفترات تقديم الخدمة.

فيما أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن مرض السكر هو مرض العصر، ومصر تعد من الدول التي بها زيادة مطرده في مرضى السكر مشيدًا بالفعالية التي ينظمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تهدف إلي رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر والتوعية بطرق الوقاية من المرض أو تأخير ظهوره من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، بجانب تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به وتوفير التقنيات والدعم الكامل والرعاية لجميع مرضى السكري من الأطفال بمشاركة من الجميع موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه ومتابعته الدورية للقطاع الصحي من خلال الجولات الميدانية في مختلف الأوقات من اليوم وفي ساعات متأخرة مما كان له أفضل الأثر في تحقيق الانضباط في الخدمة.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ مجموعة من الأطفال الأبطال المسكرين وسلمهم شهادات تقدير، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، كما تم تقديم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرقة كورال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين التي نالت إعجاب الأطفال وأسرهم.

جدير بالذكر أن الإتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، اختارا يوم 14 نوفمبر من كل عام، ليكون يومًا عالميًا لمرضى السكر، وذلك إحياءا لذكرى عيد ميلاد العالم فردريك بانتنغ الذي شارك العالم تشارلز بست في إكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة