أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 30 نوفمبر 2024
شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء زيادة بمقدار 3 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي.
أسعار الفراخ اليوم السبت 30 نوفمبر 2024:
- الفراخ البيضاء: سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 و71 جنيهًا في البورصة، بينما تراوحت أسعارها في الأسواق بين 80 و81 جنيهًا.
- الفراخ الحمراء (ساسو): سجلت أسعار الفراخ الحمراء الساسو في البورصة 77 و78 جنيهًا للكيلو، لتباع للمستهلك بين 87 و88 جنيهًا.
- الفراخ البلدي: تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 114 و115 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 124 و125 جنيهًا.
- البانيه: سجل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 185 و190 جنيهًا، حسب السوق.
أسعار البيض اليوم السبت 30 نوفمبر 2024:
- كرتونة البيض الأحمر: سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة نحو 142 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بسعر 155 جنيهًا.
- كرتونة البيض الأبيض: بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا، لتُباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.
- كرتونة البيض البلدي: وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 140 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.
نظرة عامة على الأسعار:
- شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا طفيفًا اليوم، بينما استقرت أسعار البيض بأنواعه المختلفة.
- الفراخ البلدي سجلت أعلى الأسعار مقارنة ببقية أنواع الفراخ.
- أسعار البيض الأحمر، الأبيض، والبلدي استقرت عند آخر تراجع لها.