محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

عقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة عددًا من الملفات الخدمية الهامة ومنها الإستمرار بفتح المزيد من منافذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين وتفعيل مبادرة القرى المنتجة

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء

واستهل محافظ أسيوط، الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على الإنتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

وخلال الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها مشددًا على ضرورة إنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين لتشجيعهم ومعاونتهم في إنهاء ملف التصالح وفق توجيهات القيادة السياسية وما توليه من إهتمام في هذا الشأن.

وكما وجه المحافظ على أهمية إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع اللحوم بسعر 290 جنيها للكيلو بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وبيع البيض بسعر 145 جنيها للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لخدمة قطاع عريض من المواطنين.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عدد من المواقع أو الساحات الفضاء أو قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة منافذ بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبيع الخضروات والفاكهة من المزراعين مباشرة للجمهور مما يساهم في تقليل الفجوة في الأسعار التي تحدث بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وصولًا إلى المستهلك ووجه أيضًا باستغلال كافة الأراضي الفضاء وطرحها للإستثمار الزراعي بنظام المشاركة للإستفادة منها بدلًا من أن يتم التعدي عليها أو إلقاء المخلفات بها.

وكما ناقش أبوالنصر العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منها متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، والاستمرار في تطهير الترع ورفع المخلفات من ضفاف المصارف، واستكمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات من جانبي الطرق، وتسويق منتجات مشاغل الخياطة بجميع المراكز والاستمرار في في تدريب الشباب والفتيات والسيدات المعيلات على الحرف اليدوية المختلفة وخاصة الحرف التراثية على أن تتخصص كل قرية في إنتاج حرف يدوية وسلع معينة مثل السجاد ومنتجات النخيل والاشتراك في المعارض المختلفة لتسويقها لجعلها قرى منتجة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ الجميع بتحسين وتطوير الأداء ليشعر المواطن البسيط في كل شبر من أرض المحافظة بما يقدم له من خدمات، وخاصة الأعمال التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي كالنظافة وتمهيد الطرق والحفاظ على البيئة والقضاء على تكدس المخلفات