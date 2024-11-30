زيادة المعاشات في يناير 2025: حقيقة الأخبار وآلية حساب الزيادة

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زيادة المعاشات مع بداية السنة الجديدة 2025.

وأوضح البدوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت العاشرة" عبر قناة "الشمس 2" أن الحكومة بالفعل ستقوم بزيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يناير 2024، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الحكومية.

تفاصيل زيادة المعاشات:

زيادة بنسبة 15% : ستتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بنسبة 15% في يناير 2024.

: ستتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بنسبة 15% في يناير 2024. الحد الأدنى للمعاش : في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه.

: في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه. الحد الأقصى للمعاش: بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10800 جنيه.

العلاوة الدورية للمعاشات

أوضح البدوي أن العلاوة الدورية للمعاشات تُصرف عادة في شهر يوليو من كل عام مع بدء الموازنة الجديدة، ولكن قد يحدث استثناءات في بعض الحالات، حيث يتم إعلان زيادات استثنائية في المعاشات أو حزمة اجتماعية في فترات أقرب، كما حدث في السنوات الماضية.

حساب زيادة المعاشات بنسبة 15%

لحساب زيادة المعاشات بنسبة 15%، يتم ضرب المعاش الحالي في 15%، ثم إضافة النتيجة إلى المعاش الأصلي. على سبيل المثال، إذا كان المعاش الحالي 1300 جنيه:

حساب الزيادة : 1300 × 15% = 195 جنيه.

: 1300 × 15% = 195 جنيه. المعاش بعد الزيادة: 1300 + 195 = 1495 جنيه.

أما إذا كان المعاش 10800 جنيه، فسيتم حساب الزيادة كالتالي:

حساب الزيادة : 10800 × 15% = 1620 جنيه.

: 10800 × 15% = 1620 جنيه. المعاش بعد الزيادة: 10800 + 1620 = 12420 جنيه.

نصيحة للمواطنين:

دعا نائب رئيس اتحاد العمال المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بالمعاشات، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية لضمان دقتها.