زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعم بلاده لروسيا في الدفاع عن سيادتها

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دعم بلاده لروسيا في دفاعها عن سيادتها وأراضيها، وذلك في تصريح له نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وأشار كيم إلى أن الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية يعطي روسيا الحق في الدفاع عن نفسها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يتوسع بشكل نشط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين تهدف إلى تقليل مخاطر نشوب حرب جديدة في منطقة شمال شرق آسيا.