دهسته سيارة فارهة.. تحقيقات موسعة في مصرع عامل بشوارع المطرية

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


تباشر نيابة المطرية تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة في منطقة المطرية، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، بدائرة قسم شرطة المطرية متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمسائلة القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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