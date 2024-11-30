سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024: استقرار بعد الارتفاع الأخير

شهد سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا أمس.

حيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

وفقًا للبيانات الأخيرة من الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل اليوم نحو 4211.43 جنيه.

: سجل اليوم نحو 4211.43 جنيه. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3685 جنيهًا.

: استقر عند 3685 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : وصل إلى 3158.57 جنيهًا.

: وصل إلى 3158.57 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: استقر عند 29480 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 نحو 2655 دولارًا للأوقية.

تحليل السوق

يبقى سعر الذهب في مصر متأثرًا بالعوامل العالمية، مثل تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.

وعلى الرغم من الاستقرار الذي شهدته الأسعار اليوم، فإن المعدن الأصفر يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.