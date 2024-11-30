سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024: استقرار بعد الارتفاع الأخير

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا أمس.

حيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

وفقًا للبيانات الأخيرة من الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب كما يلي:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم نحو 4211.43 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3685 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3158.57 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: استقر عند 29480 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 نحو 2655 دولارًا للأوقية.

تحليل السوق

يبقى سعر الذهب في مصر متأثرًا بالعوامل العالمية، مثل تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب. 

وعلى الرغم من الاستقرار الذي شهدته الأسعار اليوم، فإن المعدن الأصفر يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب 30 نوفمبر 2024 سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالمي ا

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محافظ الإسكندرية يفتتح سوق اليوم الواحد للمزارعين بسموحة في الإسكندرية