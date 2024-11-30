محافظ أسيوط: إزالة 455 حالة تعدي واسترداد 943 فدان زراعة و30842 متر مربع مباني

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن حصيلة المرحلة الثانية من الموجة 24 للإزالات التي إستمرت خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري إلى 29 نوفمبر 2024 بتنفيذ إزالات لـ 455 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للإزالات بلغت 455 حالة تعدي ومنها 248 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 30842 متر مباني و943 فدان زراعة فضلًا عن إزالة 138 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 23337 متر مربع و43 حالة تعدي على خط التنظيم بإجمالي مساحة 2279 متر مربع مؤكدًا أن الإزالات تمت بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية مؤكدًا على إستمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى ووضع لافتة عليها موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها