صفقات مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرصد التعاقد مع عدة صفقات كبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بناء على أوامر البرتغالي روبين أموريم المدرب الجديد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فأن أموريم وضع قائمة مختصرة تضم 6 لاعبين لتعزيز صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويسعي النادي الإنجليزي إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر والمهاجم من أجل تدعيم صفوق المان يونايتد هذا الموسم.

وتشمل قائمة الأسماء التي يسعي مانشستر يونايتد إلى التعاقد معها، كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، وفيكتور بونيفاس نجم باير ليفركوزن، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي المعار إلى جالطة سراي التركي.



وفي مركز الظهير الأيسر، يبدو ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ هدفًا مفضلًا إلا أن المانيو سيواجه منافسة شرسة مع ريال مدريد الذي يسعي لضم اللاعب، بجانب ثيو هيرنانديز لاعب ميلان ومنتخب فرنسا.