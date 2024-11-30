زاد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد قطارات السكك الحديدية، وخاصة خط "بنها - طنطا"، حيث شهدت محركات البحث عبر "جوجل" ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن هذه المواعيد.

وفيما يلي نستعرض جدول مواعيد قطارات هذا الخط، والذي يربط بين محطات بنها بمحافظة القليوبية ومحطة طنطا في محافظة الغربية، مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي.

محطات قطارات خط بنها - طنطا

يشمل خط "بنها - طنطا" عدة محطات رئيسية وفرعية مثل:

بنها (محطة الانطلاق)

(محطة الانطلاق) قويسنا

بركة السبع

طنطا (محطة الوصول)

جدول مواعيد قطارات "بنها - طنطا" اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

قطار رقم 901

القيام : 08:52 ص

: 08:52 ص الوصول: 09:27 ص

قطار رقم 1015

القيام : 09:10 ص

: 09:10 ص الوصول: 09:40 ص

قطار رقم 1109

القيام : 09:16 ص

: 09:16 ص الوصول: 10:13 ص

قطار رقم 967

القيام : 10:16 ص

: 10:16 ص الوصول: 11:00 ص

قطار رقم 911

القيام : 10:42 ص

: 10:42 ص الوصول: 11:16 ص

قطار رقم 1211

القيام : 11:11 ص

: 11:11 ص الوصول: 11:55 ص

قطار رقم 15

القيام : 01:02 م

: 01:02 م الوصول: 01:46 م

قطار رقم 949

القيام : 01:56 م

: 01:56 م الوصول: 02:40 م

قطار رقم 1203

القيام : 02:11 م

: 02:11 م الوصول: 03:16 م

قطار رقم 919

القيام : 03:07 م

: 03:07 م الوصول: 03:51 م

قطار رقم 915

القيام : 03:52 م

: 03:52 م الوصول: 04:27 م

قطار رقم 21

القيام : 04:21 م

: 04:21 م الوصول: 05:05 م

قطار رقم 923

القيام : 04:42 م

: 04:42 م الوصول: 05:26 م

قطار رقم 807

القيام : 05:06 م

: 05:06 م الوصول: 05:50 م

قطار رقم 23

القيام : 05:26 م

: 05:26 م الوصول: 06:20 م

قطار رقم 3023

القيام : 05:40 م

: 05:40 م الوصول: 06:10 م

قطار رقم 925

القيام : 06:57 م

: 06:57 م الوصول: 07:40 م

قطار رقم 809

القيام : 07:11 م

: 07:11 م الوصول: 07:55 م

قطار رقم 3009

القيام : 07:48 م

: 07:48 م الوصول: 08:18 م

قطار رقم 969