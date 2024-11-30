مواعيد قطارات بنها - طنطا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

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القطارات

زاد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد قطارات السكك الحديدية، وخاصة خط "بنها - طنطا"، حيث شهدت محركات البحث عبر "جوجل" ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن هذه المواعيد. 

وفيما يلي نستعرض جدول مواعيد قطارات هذا الخط، والذي يربط بين محطات بنها بمحافظة القليوبية ومحطة طنطا في محافظة الغربية، مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي.

محطات قطارات خط بنها - طنطا

يشمل خط "بنها - طنطا" عدة محطات رئيسية وفرعية مثل:

  • بنها (محطة الانطلاق)
  • قويسنا
  • بركة السبع
  • طنطا (محطة الوصول)

جدول مواعيد قطارات "بنها - طنطا" اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

قطار رقم 901

  • القيام: 08:52 ص
  • الوصول: 09:27 ص

قطار رقم 1015

  • القيام: 09:10 ص
  • الوصول: 09:40 ص

قطار رقم 1109

  • القيام: 09:16 ص
  • الوصول: 10:13 ص

قطار رقم 967

  • القيام: 10:16 ص
  • الوصول: 11:00 ص

قطار رقم 911

  • القيام: 10:42 ص
  • الوصول: 11:16 ص

قطار رقم 1211

  • القيام: 11:11 ص
  • الوصول: 11:55 ص

قطار رقم 15

  • القيام: 01:02 م
  • الوصول: 01:46 م

قطار رقم 949

  • القيام: 01:56 م
  • الوصول: 02:40 م

قطار رقم 1203

  • القيام: 02:11 م
  • الوصول: 03:16 م

قطار رقم 919

  • القيام: 03:07 م
  • الوصول: 03:51 م

قطار رقم 915

  • القيام: 03:52 م
  • الوصول: 04:27 م

قطار رقم 21

  • القيام: 04:21 م
  • الوصول: 05:05 م

قطار رقم 923

  • القيام: 04:42 م
  • الوصول: 05:26 م

قطار رقم 807

  • القيام: 05:06 م
  • الوصول: 05:50 م

قطار رقم 23

  • القيام: 05:26 م
  • الوصول: 06:20 م

قطار رقم 3023

  • القيام: 05:40 م
  • الوصول: 06:10 م

قطار رقم 925

  • القيام: 06:57 م
  • الوصول: 07:40 م

قطار رقم 809

  • القيام: 07:11 م
  • الوصول: 07:55 م

قطار رقم 3009

  • القيام: 07:48 م
  • الوصول: 08:18 م

قطار رقم 969

  • القيام: 08:06 م
  • الوصول: 08:50 م
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