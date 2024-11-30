حالة الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024: انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار خفيفة في بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، حيث يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة نهارًا في معظم المناطق.

حالة الطقس المتوقعة

الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري : يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة.

: يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة. الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد: يكون معتدل الحرارة على هذه المناطق.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا في مختلف أنحاء البلاد، حيث تُسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة على بعض المناطق لتصل إلى 4 درجات في نخل و2 درجة مئوية في سانت كاترين.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المصرية

القاهرة : العظمى 22 - الصغرى 13

: العظمى 22 - الصغرى 13 العاصمة الإدارية : العظمى 21 - الصغرى 11

: العظمى 21 - الصغرى 11 6 أكتوبر : العظمى 21 - الصغرى 11

: العظمى 21 - الصغرى 11 بنها : العظمى 22 - الصغرى 12

: العظمى 22 - الصغرى 12 دمنهور : العظمى 22 - الصغرى 13

: العظمى 22 - الصغرى 13 الإسكندرية : العظمى 22 - الصغرى 13

: العظمى 22 - الصغرى 13 بورسعيد : العظمى 23 - الصغرى 15

: العظمى 23 - الصغرى 15 السويس : العظمى 22 - الصغرى 11

: العظمى 22 - الصغرى 11 العريش : العظمى 21 - الصغرى 12

: العظمى 21 - الصغرى 12 سانت كاترين : العظمى 14 - الصغرى 2

: العظمى 14 - الصغرى 2 شرم الشيخ : العظمى 24 - الصغرى 16

: العظمى 24 - الصغرى 16 الغردقة : العظمى 24 - الصغرى 15

: العظمى 24 - الصغرى 15 أسوان : العظمى 24 - الصغرى 10

: العظمى 24 - الصغرى 10 أسيوط: العظمى 22 - الصغرى 8

التوقعات الخاصة: