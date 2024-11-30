أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في سوق الجملة 6 أكتوبر

الاقتصاد
سوق الجملة بأكتوبر
سوق الجملة بأكتوبر

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حالة من الاستقرار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024. 

تراوحت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بين مستويات متفاوتة وفقًا للنوع والجودة.

أسعار الخضراوات اليوم:

  • الطماطم: بين 7 و9 جنيهات
  • البطاطس: بين 10 و18 جنيها
  • البصل الأحمر: بين 10 و13 جنيها
  • الكوسة: بين 7 و13 جنيها
  • الجزر دون عروش: بين 7 و10 جنيهات
  • الفاصوليا: بين 10 و14 جنيها
  • الباذنجان البلدي: بين 5 و7 جنيهات
  • الفلفل الرومي البلدي: بين 13 و15 جنيها
  • الملوخية: بين 12 و15 جنيها
  • الخيار البلدي: بين 7 و11 جنيها
  • القلقاس: بين 11 و15 جنيها
  • البطاطا: بين 3 و8 جنيهات
  • الثوم: بين 55 و85 جنيها، حسب الحجم
  • اللفت: بين 2 و4 جنيهات
  • البنجر: بين 3 و6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم:

  • التين البرشومي: بين 13 و25 جنيها
  • الجوافة: بين 10 و20 جنيها
  • الموز البلدي: بين 15 و20 جنيها
  • الرمان: بين 12 و28 جنيها
  • البرقوق: بين 31 و40 جنيها
  • العنب: بين 10 و12 جنيها
  • البرتقال: بين 10 و15 جنيها
  • البلح: بين 20 و25 جنيها
  • التفاح: بين 45 و65 جنيها
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