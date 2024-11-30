أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في سوق الجملة 6 أكتوبر
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حالة من الاستقرار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.
تراوحت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بين مستويات متفاوتة وفقًا للنوع والجودة.
أسعار الخضراوات اليوم:
- الطماطم: بين 7 و9 جنيهات
- البطاطس: بين 10 و18 جنيها
- البصل الأحمر: بين 10 و13 جنيها
- الكوسة: بين 7 و13 جنيها
- الجزر دون عروش: بين 7 و10 جنيهات
- الفاصوليا: بين 10 و14 جنيها
- الباذنجان البلدي: بين 5 و7 جنيهات
- الفلفل الرومي البلدي: بين 13 و15 جنيها
- الملوخية: بين 12 و15 جنيها
- الخيار البلدي: بين 7 و11 جنيها
- القلقاس: بين 11 و15 جنيها
- البطاطا: بين 3 و8 جنيهات
- الثوم: بين 55 و85 جنيها، حسب الحجم
- اللفت: بين 2 و4 جنيهات
- البنجر: بين 3 و6 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم:
- التين البرشومي: بين 13 و25 جنيها
- الجوافة: بين 10 و20 جنيها
- الموز البلدي: بين 15 و20 جنيها
- الرمان: بين 12 و28 جنيها
- البرقوق: بين 31 و40 جنيها
- العنب: بين 10 و12 جنيها
- البرتقال: بين 10 و15 جنيها
- البلح: بين 20 و25 جنيها
- التفاح: بين 45 و65 جنيها