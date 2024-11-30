أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في سوق الجملة 6 أكتوبر

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حالة من الاستقرار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

تراوحت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بين مستويات متفاوتة وفقًا للنوع والجودة.

أسعار الخضراوات اليوم:

الطماطم : بين 7 و9 جنيهات

: بين 7 و9 جنيهات البطاطس : بين 10 و18 جنيها

: بين 10 و18 جنيها البصل الأحمر : بين 10 و13 جنيها

: بين 10 و13 جنيها الكوسة : بين 7 و13 جنيها

: بين 7 و13 جنيها الجزر دون عروش : بين 7 و10 جنيهات

: بين 7 و10 جنيهات الفاصوليا : بين 10 و14 جنيها

: بين 10 و14 جنيها الباذنجان البلدي : بين 5 و7 جنيهات

: بين 5 و7 جنيهات الفلفل الرومي البلدي : بين 13 و15 جنيها

: بين 13 و15 جنيها الملوخية : بين 12 و15 جنيها

: بين 12 و15 جنيها الخيار البلدي : بين 7 و11 جنيها

: بين 7 و11 جنيها القلقاس : بين 11 و15 جنيها

: بين 11 و15 جنيها البطاطا : بين 3 و8 جنيهات

: بين 3 و8 جنيهات الثوم : بين 55 و85 جنيها، حسب الحجم

: بين 55 و85 جنيها، حسب الحجم اللفت : بين 2 و4 جنيهات

: بين 2 و4 جنيهات البنجر: بين 3 و6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم: