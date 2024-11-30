تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني



اختار الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه بالماس، اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي، بابلو توري، بيدري

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، أولمو

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل لاس بالماس المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.