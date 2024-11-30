تشكيل آرسنال أمام وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي



حدد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ديربي لندن أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة وست هام ضد آرسنال

يلتقي الجانرز مع مضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع: كالافيوري، جابرييل ميجاليس، ويليام صاليبا، جوراين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

وتنقل مباراة آرسنال ووست هام يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.