مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الفرنسي والذي يشهد مواجهات قوية للبحث عن حصد اللقب المحلي.

وتعد مواجهة باريس سان جيرمان أمام نانت أبرز مباريات اليوم والذي يدافع فيها باريس سان جيرمان عن لقبه بينما يسعى نانت بمشاركة مصطفى محمد لتحقيق نتيجة ايجابية.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الفضائية الناقلة

رين × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد بريست × ستراسبورج – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × نانت – العاشرة مساء

وتنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.