أسعار الأسماك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في سوق المنيب بالجيزة

شهدت أسعار الأسماك في سوق المنيب بمحافظة الجيزة تباينًا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، حيث تفاوتت أسعار بعض الأنواع حسب الحجم والمواصفات.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

أسعار البلطي اليوم

البلطي الممتاز : يتراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو. البلطي متوسط الحجم : يتراوح بين 81 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 81 إلى 88 جنيهًا للكيلو. البلطي الأسواني : يتراوح بين 55 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

: يتراوح بين 55 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم. فيليه البلطي: يتراوح بين 52 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أسعار بعض أنواع الأسماك الأخرى

قشر بياض : يتراوح بين 165 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 165 إلى 270 جنيهًا للكيلو. القراميط : يتراوح بين 38 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 38 إلى 85 جنيهًا للكيلو. المكرونة السويسي : يتراوح بين 93 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 93 إلى 190 جنيهًا للكيلو. سمك موسى : يتراوح بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

: يتراوح بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو. السبيط : يتراوح بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

: يتراوح بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو. الكابوريا : يتراوح بين 40 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 40 إلى 130 جنيهًا للكيلو. سمك المرجان الكبير الحجم : يتراوح بين 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو. الجمبري : يتراوح بين 170 إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم والنوع.

: يتراوح بين 170 إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم والنوع. البوري : يتراوح بين 90 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

: يتراوح بين 90 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم. السردين: يتراوح بين 68 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة

الماكريل المجمد : يتراوح بين 115 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 115 إلى 140 جنيهًا للكيلو. المكرونة المجمد : يتراوح بين 35 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح بين 35 إلى 70 جنيهًا للكيلو. المرجان المجمد: يتراوح بين 32 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تستمر الأسعار في التفاوت حسب الجودة والحجم، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة في سوق الأسماك.