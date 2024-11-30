رئيس مركز ومدينة ساحل سليم يتابع سير العمل بمرسى العبارات النهرية بالمركز

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 

 

 

 


 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية متابعة القطاعات والمشروعات الخدمية بالمراكز والأحياء تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى ضرورة تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وخاصة إنه يمثل إحدى القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين بشكل مباشر في تسهيل النقل والانتقال وحركة البضائع والسيارات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه كلف رؤساء عدد من المراكز والقرى بالمرور على مراسي مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين فضلًا عن التأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي النهرية حيث قام عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروع العبارات وذلك بالمرور علي مرسى العبارة النهرية بالبر الشرقي/ ساحل سليم للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات وضبط الأداء وتحصيل الإيرادات لضمان استمرارية الخدمة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لدينا

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