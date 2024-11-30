شريحة eSIM في مصر.. كل ما تحتاج لمعرفته حول المزايا وطرق التفعيل

في خطوة متقدمة نحو تحديث بنية الاتصالات في مصر، تُطرح شريحة eSIM في السوق المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي ميزة تتيح للمستخدمين الاستغناء عن الشريحة التقليدية (SIM).

سيتم تقديم هذه الخدمة عبر أربع شركات اتصالات رئيسية في مصر: فودافون، اتصالات، أورانج، والمصرية للاتصالات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود قطاع الاتصالات المصري نحو توفير خدمات متميزة وأكثر أمانًا للمستخدمين.

ما هي شريحة eSIM؟

شريحة eSIM هي شريحة إلكترونية مدمجة في الجهاز نفسه، ولا تحتاج إلى تركيب شريحة مادية كما هو الحال في بطاقات SIM التقليدية.

تُضاف هذه الشريحة مباشرة إلى الهاتف، مما يوفر العديد من المزايا الأمنية والعملية، مثل عدم إمكانية فقدانها أو سرقتها. وهي تعمل عن طريق مسح QR Code الذي يتم توفيره من قبل شركة الاتصالات لتفعيل الخدمة.

هواتف تدعم شريحة eSIM في مصر

تتمتع العديد من الهواتف الحديثة بدعم تقنية eSIM. إذا كنت تفكر في تفعيل هذه الخدمة في مصر، إليك قائمة الهواتف التي تدعم شريحة eSIM:

هواتف آبل : من iPhone XS إلى iPhone 14 Pro Max.

: من iPhone XS إلى iPhone 14 Pro Max. هواتف سامسونج : من Galaxy A54 إلى Galaxy S23 Ultra.

: من Galaxy A54 إلى Galaxy S23 Ultra. هواتف Oppo : من Find X3 Pro إلى Find X5 Pro.

: من Find X3 Pro إلى Find X5 Pro. هواتف سوني : من Xperia 10 III Lite إلى Xperia 5 IV.

: من Xperia 10 III Lite إلى Xperia 5 IV. هاتف Honor : Magic 4 Pro فقط.

: Magic 4 Pro فقط. هواتف Xiaomi : من 12T Pro إلى 13 Pro.

: من 12T Pro إلى 13 Pro. هواتف جوجل: من Pixel 3 إلى Pixel 7 Pro.

خطوات تفعيل شريحة eSIM في مصر

تفعيل شريحة eSIM في مصر سهل وبسيط، ويمكن إتمامه من خلال تطبيقات شركات الاتصالات المعتمدة.

إليك خطوات التفعيل:

تحميل تطبيق شركة الاتصالات: سواء كانت فودافون، اتصالات، أورانج أو المصرية للاتصالات. مسح QR Code: ستقوم الشركة بتزويدك بكود QR يمكنك مسحه عبر التطبيق لتفعيل الشريحة. التفعيل على الهاتف: بمجرد مسح الكود، سيتم تفعيل شريحة eSIM على جهازك.

مزايا شريحة eSIM

تتمتع شريحة eSIM بالعديد من المزايا مقارنة بشريحة SIM التقليدية: