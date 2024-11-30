محافظ الإسكندرية يفتتح سوق اليوم الواحد للمزارعين بسموحة في الإسكندرية

افتتاح سوق اليوم الواحد للمزارعين بسموحة خلف محطة سيدي جابر بالإسكندرية

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، السبت بالتعاون مع مديرية التموين، سوق جديد ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين"، وذلك في تمام الساعة 9:30 صباحًا خلف محطة قطار "سيدي جابر" بموقف السوبر جيت القديم في الإسكندرية.

ويهدف السوق إلى دعم المزارعين وتعزيز توفير المنتجات الطازجة بأسعار تنافسية للمواطنين، كما يعد خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة وشهد الافتتاح الإعلان عن خطط للتوسع وافتتاح أسواق مشابهة في مناطق أخرى بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية لتسليط الضوء على هذه المبادرة التي تُعد دعمًا هامًا للاقتصاد المحلي وتحسين حياة المزارعين والمستهلكين على حد سواء.