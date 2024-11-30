محافظ أسيوط: تنظيم حملة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بمدينة أبوتيج



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على شن حملة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات بمدينة أبوتيج ضمن حملات المستمرة بالمراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتكثيف مثل تلك الحملات والتعامل بكل حزم المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الطرق وإستغلال المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بشن حملة على الأسواق لضبط الأسعار ورفع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق حيث استهدفت الحملة شارع الجلاء وشارع بيوض والطريق الزراعي أسيوط/سوهاج وذلك بمشاركة وائل عبد الحي نائب رئيس المركز وبالتعاون مع رئيس جهاز حماية المستهلك وخالد الشاعر مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين أبوتيج ومصطفى حمد مراقب التغذية والبيئة بالإدارة الصحية في أبوتيج ومؤمن جابر مدير قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الإشغالات والتراخيص والمرافق بالوحدة المحلية للمركز وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين