أسعار الدفايات الكهربائية في مصر 2024: دليل شراء الأجهزة المنزلية الشتوية

مع اقتراب موسم الشتاء، يزداد الإقبال على شراء الأجهزة المنزلية التي تساعد في التكيف مع الأجواء الباردة مثل الدفايات الكهربائية والسخانات، بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة بصناعة المخبوزات والحلويات.

وفي ظل انتهاء عروض البلاك فرايداي 2024، نقدم لكم أبرز أسعار الدفايات الكهربائية المتوفرة في الأسواق المصرية لعام 2024.

أسعار الدفايات الكهربائية منخفضة السعر

تتراوح أسعار الدفايات الكهربائية في مصر لعام 2024 من 269 جنيهًا إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، حسب المميزات والماركة المصنعة.

إليك بعض الخيارات بأسعار مناسبة:

مدفأة كومفي بمروحة من سوناي (2000 واط) بسعر 779 جنيهًا.

(2000 واط) بسعر 779 جنيهًا. دفاية كهربائية من أي هوم (Ki 27603.4) بسعر 549 جنيهًا.

(Ki 27603.4) بسعر 549 جنيهًا. سخان كهربائي يونايتد ناشونال (شمعتين، 600 واط، WDNSB-80) بسعر 269 جنيهًا.

(شمعتين، 600 واط، WDNSB-80) بسعر 269 جنيهًا. دفاية هالوجين من كومتيل (KH 28203.4) بسعر 444 جنيهًا.

(KH 28203.4) بسعر 444 جنيهًا. دفاية كهربائية من أكاي (4 شمعات AK-2970-R) بسعر 599 جنيهًا.

(4 شمعات AK-2970-R) بسعر 599 جنيهًا. دفاية هالوجين 4 شمعات 2000 وات من زادا (موديل ZQH-180) بسعر 609 جنيهًا.

(موديل ZQH-180) بسعر 609 جنيهًا. كومتيل 2760 دفاية كهربائية 4 ريشة 2200 وات بسعر 599 جنيهًا.

بسعر 599 جنيهًا. مدفأة كهربائية بشمعتين 800 واط بسعر 284 جنيهًا.

بسعر 284 جنيهًا. دفاية كهربائية للغرفة 2200 وات من كومتيل بسعر 399 جنيهًا.

أسعار دفايات كهربائية تتجاوز الألف جنيه

بالنسبة للخيارات الأعلى سعرًا التي توفر مميزات متقدمة مثل التحكم عن بعد أو قدرة تسخين أكبر، إليك بعض الموديلات التي تتجاوز ألف جنيه:

دفاية فاير 2000 واط من فريش بسعر 2،899 جنيهًا.

بسعر 2،899 جنيهًا. مدفأة كهربائية ثلاث شمعات من فريش (PSM210) بسعر 1،280 جنيهًا.

(PSM210) بسعر 1،280 جنيهًا. سخان سيراميك تورنيدو 2000 واط (16 مترًا مع جهاز تحكم عن بعد) بسعر 3،988 جنيهًا.

(16 مترًا مع جهاز تحكم عن بعد) بسعر 3،988 جنيهًا. سخان كوارتز من فريش (لون أبيض، موديل PSM-2104.2) بسعر 1،425 جنيهًا.

(لون أبيض، موديل PSM-2104.2) بسعر 1،425 جنيهًا. سخان بمروحة من ديلونجي (3 إعدادات للطاقة، 2000 وات، موديل HFS50B20.GR) بسعر 2،999 جنيهًا.

(3 إعدادات للطاقة، 2000 وات، موديل HFS50B20.GR) بسعر 2،999 جنيهًا. اريتي سخان مروحة فينتاج 808 (بارد ودافئ، 2000 واط) بسعر 2،399 جنيهًا.

(بارد ودافئ، 2000 واط) بسعر 2،399 جنيهًا. دفاية زيت مع مروحة من بلاك اند ديكر (2500 وات، 13 ريشة، مع ضمان عامين، موديل OR013FD-B53.6) بسعر 7،841 جنيهًا.

نصائح لاختيار الدفاية الكهربائية المناسبة