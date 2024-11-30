محافظ أسيوط: رفع 70 طن مخلفات وتراكمات قمامة بمركز الفتح

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني لموجود على جانبي الطرق وضفاف الترع ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز  نظمت حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من الطريق السريع بنطاق قرية بني زيد بمشاركة أحمد رشوان رئيس القرية وذلك ضمن الجهود اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمركز أو بالقرى حيث تم خلال الحملة رفع مخلفات الهدم الموجودة على ضفاف الترع بالقرية من أول المشابك إلي مدخل قرية الطوابية بواسطة معدات المركز ومعدات قرية بني زيد والجرارات الزراعية الموجودة بالقرية حيث تم رفع رفع ما يقرب من 70 طن مخلفات

اسيوط الخدمات المقدمة الحملة الخدم الخدما الخدمات الدعم الزراعي الحضارية الحم الحمل الزراعية الجرارات الجرارات الزراعية السي الحضاري السر السري السريع الجهود الجهود المبذولة السياسي الجر السيا السياس تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية توفير تكثيف حملات النظافة تنفي تنفيذ توجيه توجيهات تكثيف حملات

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