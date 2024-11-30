موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نانت، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان، ضد نانت مساء اليوم السبت، الموافق 30 نوفمبر الجاري، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، وذلك على ملعب «حديقة الأمراء»، معقل الفريق الباريسي.

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، مساء اليوم السبت في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، ببطولة الدوري الفرنسي. باعتبارها الوكيل الحصري لبث مباريات بطولة الدوري الفرنسي.