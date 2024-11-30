بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنك.

حيث قرر البنك بدء الصرف اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بدلًا من الموعد الرسمي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأحد 1 ديسمبر 2024.

صرف مستحقات المعاش لأكثر من 11 مليون مواطن

أوضح البنك أنه سيتم صرف معاشات ديسمبر لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الموعد الجديد، بدءًا من يوم السبت 30 نوفمبر.

وقد أرسل البنك رسائل نصية على هواتف عملائه تُفيد بموعد الصرف المقدم، وذلك لتسهيل عملية استلام المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تسهيلات للمستحقين الذين يصرفون من البريد

أصحاب المعاشات الذين يتلقون معاشاتهم من خلال البريد سيتمكنون من صرف مستحقاتهم في الموعد الرسمي المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، دون أي تغيير في الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن وقف بيع كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" لمدة ثلاثة أيام لمساعدة أصحاب المعاشات في تلقي مستحقاتهم بسهولة.