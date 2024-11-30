بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024

أخبار مصر
تبكير صرف معاشات
تبكير صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنك.

حيث قرر البنك بدء الصرف اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بدلًا من الموعد الرسمي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأحد 1 ديسمبر 2024.

صرف مستحقات المعاش لأكثر من 11 مليون مواطن

أوضح البنك أنه سيتم صرف معاشات ديسمبر لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الموعد الجديد، بدءًا من يوم السبت 30 نوفمبر.

وقد أرسل البنك رسائل نصية على هواتف عملائه تُفيد بموعد الصرف المقدم، وذلك لتسهيل عملية استلام المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تسهيلات للمستحقين الذين يصرفون من البريد

أصحاب المعاشات الذين يتلقون معاشاتهم من خلال البريد سيتمكنون من صرف مستحقاتهم في الموعد الرسمي المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، دون أي تغيير في الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن وقف بيع كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" لمدة ثلاثة أيام لمساعدة أصحاب المعاشات في تلقي مستحقاتهم بسهولة.

تبكير صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاش معاشات ديسمبر 2024 موعد صرف المعاش بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل