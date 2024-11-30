عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات بالقطامية.. والنيابة 

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

تحقق
تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع عنصر إجرامى لحيازته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه بمنطقة القطامية، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كجما تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات إعداد تقرير مفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الادارة العامة الأسلحة والذخائر الذخائر غير المرخصة القاهرة الجديدة المخدرات المضبوطات المواد المخدرة

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل.. برشلونة يكشف عن نبأ سار لجماهيره قبل مواجهة لاس بالماس

موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري

رمضان 2025.. صبري فواز ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي

الأنبا نيقولا يترأس جناز الأرشمندريت بارثينيوس النجار

أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل