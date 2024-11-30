عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات بالقطامية.. والنيابة 

تحقق

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع عنصر إجرامى لحيازته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه بمنطقة القطامية، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كجما تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.