سعر الريال السعودي اليوم 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

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استقر سعر الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء 13.18 جنيه وسعر البيع 13.21 جنيه في البنك المركزي المصري.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية

  • البنك الأهلي المصري: 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

تتباين الأسعار بشكل طفيف بين البنوك، لكن تبقى في نطاق قريب من بعضها.

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