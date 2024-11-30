سعر الريال السعودي اليوم 30 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء 13.18 جنيه وسعر البيع 13.21 جنيه في البنك المركزي المصري.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

: 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. بنك مصر : 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

: 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

: 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع. بنك القاهرة : 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

: 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

تتباين الأسعار بشكل طفيف بين البنوك، لكن تبقى في نطاق قريب من بعضها.